Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

Barchfeld (ots)

Ein 33-jähriger Mann begab sich Montagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Nürnberger Straße in Barchfeld. Er entwendete zwei Flaschen Alkohol und verließ, ohne zu bezahlen den Markt. Eine Kassierein erkannt den Mann und teilte dies der Polizei mit. Die Bad Salzunger Beamten fuhren zur Adresse des Mannes und fanden dort sein Fahrrad. An diesem war die Rahmennummer manipuliert. Die Polizisten stellten es sicher und fanden bei der anschließend Durchsuchung des Zimmers des Mannes eine kleine Menge Betäubungsmittel. Der Mann erhält nun mehrere Anzeigen.

