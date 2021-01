Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache ermittelt

Walldorf (ots)

Sonntagabend brannte eine Maschine in der Kompostieranlage in Walldorf bei Meiningen. Im Rahmen der Brandursachenermittlung stellten die Kriminalpolizisten fest, dass ein technischer Defekt an dieser Maschine Ursache für die Entstehung des Feuers war. Ein Schaden von ca. 280.000 Euro entstand.

