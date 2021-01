Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Bereits am 10.01.2021 berichtete die Meininger Polizei über einen Verkehrsunfall, der sich am 08.01.2021 zwischen Rosa und Roßdorf ereignete. Gegen 15:30 Uhr verlor ein 25-jähriger PKW-Fahrer aufgrund einer Ölspur die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in ein entgegenkommendes Auto. Die drei Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges, ein 5-jähriges Kind, sowie eine 47-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann, verletzten sich leicht. Die Fahrbahn musste nach dem Unfall nicht nur von den Unfallspuren selbst, sondern auch von der Ölspur befreit werden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise geben können, wer diese schmierige Spur verursacht hat, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

