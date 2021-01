Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stofffetzen angezündet

Hildburghausen (ots)

Samstagmorgen steckte ein Täter einen Stofffetzen in den Schlitz eines Briefkastens, der an einem Mehrfamilienhaus in der Rosa-Luxemburg-Straße in Hildburghausen angebracht war. Anschließend zündete er diesen an. Glücklicherweise entwickelte sich kein großes Feuer, es blieb bei einer leichten Beschädigung. Ein Zeuge konnte einen 64-Jährigen an den Briefkästen beobachten. Der Mann steht im Verdacht, die Tat begangen zu haben. Die Ermittlungen der Hildburghäuser Polizei dauern an.

