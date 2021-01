Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Biathlon-Weltcup 2021

Oberhof (ots)

Die vergangenen beiden Wochenenden standen auch 2021 unter dem Zeichen des Biathlon. In diesem Jahr aber anders als in den Jahren zuvor. Aufgrund der Pandemiesituation fanden zum einen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden Biathlonwettkämpfe statt und zum anderen erfolgten alle Wettkämpfe ohne Zuschauer. Aus diesem Grund fiel auch der polizeiliche Sicherungseinsatz wesentlich kleiner aus, als es Anwohner, Zuschauer und Athleten aus den zurückliegenden Jahren gewohnt waren. Dennoch wurden Verkehrsmaßnahmen durch Einsatzkräfte aus Suhl und der Bereitschaftspolizei durchgeführt. In altbewährter Weise wurden die Tambacher Straße und der Kanzlersgrund gesperrt, um eine reibungslose Anreise der Biathleten und des Funktionspersonals zu gewährleisten. An den insgesamt acht Veranstaltungstagen nahmen die Einsatzkräfte 12 Ordnungswidrigkeiten auf. Dabei handelte es sich ausschließlich um Parkverstöße in und um Oberhof. Es kam zu keiner Zeit zu Verkehrsbehinderungen auf der Landstraße zwischen Zella-Mehlis und Ohrdruf. Die polizeiliche Lage war duchweg ruhig. Auch die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln wurden konsequent eingehalten, Verstöße wurden nicht festgestellt.

