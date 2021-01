Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vereitelter Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Am Samstagabend betraten in der Mauerstraße in Suhl zwei Männer gemeinsam einen Einkaufsmarkt. Beide Täter steckten Nahrungsmittel im Gesamtwert von 25 Euro in ihre mitgeführten Taschen. Als die Beiden bemerkten, dass sie beobachtet werden durch das Personal, legten sie die Waren an anderer Stelle im Markt ab und wollten gehen. Dennoch müssen die zwei mit einer Anzeige rechnen. Etwa zeitgleich geschah dieser Handlungsablauf bereits in einem weiteren Einkaufsmarkt in Suhl.

