Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Durch aufmerksame Mitarbeiter des Einkaufsmarktes in der Friedrich-König-Straße in Suhl wurde ein Ladendiebstahl durch zwei männliche Täter am Samstagabend kurz vor Ladenschluss vereitelt. Die beiden Männer hatten bereits das Beutegut eingesteckt, fühlten sich aber beobachtet durch das Personal und legten die Ware wieder an anderere Stelle im Markt ab. Dennoch müssen die Täter mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell