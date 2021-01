Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Ladendiebe erwischt

Suhl (ots)

Am Freitagabend sind zwei Männer in der Friedrich-König-Straße in Suhl beim Ladendiebstahl erwischt worden. Die beiden Täter handelten gemeinsam und steckten Waren in einen mitgebrachten Rucksack. Als einer der Beiden etwas bezahlte an der Kasse, konnte der Andere mit dem Rucksack die Schranke an dem Eingangsbereich ungesehen passieren. Jedoch wurde der ganze Ablauf durch aufmerksame Mitarbeiter des Marktes gesehen und die Polizei geholt. Bei der Durchsuchung wurden Nahrungs- und Genußmittel im Gesamtwert von 35 Euro aufgefunden. Die Männer müssen mit einer Strafanzeige rechnen und ein Hausverbot in dem betroffenen Laden wurde ausgesprochen.

