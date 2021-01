Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Suhl (ots)

Kurz nach Mitternacht am Sonntag ging ein 32-jähriger Ford-Fahrer Polizisten vom Inspektionsdienst in Suhl, Am Sehmar ins Netz, welcher unter Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Test auf der Dienststelle ergab 0,38 mg/l (entspricht 0,76 Promille). Er durfte zunächst nicht weiterfahren und erhielt eine Anzeige.

