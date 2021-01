Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht gefahren

Zella-Mehlis (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes kontrollierten Samstagnachmittag einen 27-jährigen Seat-Fahrer in der Talstraße in Zella-Mehlis. Ein freiwillig durchgeführter Vortest bestätigte die Vermutung eines vorherigen Drogenkonsums. Er schlug positiv auf Amphetamin an. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus Suhl begleiten und weiterfahren durfte er auch nicht mehr. Es folgt eine Anzeige.

