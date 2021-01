Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit dem Auto an die Treppe

Suhl, Eisfeld (ots)

Am 15.01.2021 um 12:45 Uhr befuhr die 78-jährige Fahrerin eines Pkw Smart die Schwarzburger Straße in Eisfeld in Richtung Eisfeld-Markt. Dabei kam sie wegen Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge stieß sie an eine am Fahrbahnrand befindliche Metalltreppe und wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde in das Klinikum Hildburghausen verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, es entstand Totalschaden.

