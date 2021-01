Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Party aufgelöst und Drogen gefunden

Schmalkalden (ots)

Aufgrund der Meldung, dass in einer Wohnung eine Party stattfindet, begab sich die Polizei am Samstag gegen 22:00 Uhr nach Schmalkalden in den Martin-Luther-Ring. Dort konnten die Beamten in einer Wohnung drei Personen festgestellt werden. Außerdem schlug den Beamten aus der Wohnung ein stechender Cannabisgeruch entgegen. Bei der später durchgeführten Durchsuchung konnten unterschiedlichste Betäubungsmittel fest- und sichergestellt werden. Die entsprechenden Anzeigen wurden durch die eingesetzten Beamten gefertigt.

