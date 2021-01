Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handy aus Fahrzeug gestohlen

Schmalkalden (ots)

Am Samstag Abend erschien ein Schmalkalder Bürger auf der Dienststelle und meldete, dass ihm sein Mobiltelefon durch eine unbekannte Person entwendet wurde. Das Handy habe er in der im Schweizer Weg in seinem Fahrzeug vergessen, als er zurückkam, um dieses zu holen musste er feststellen, dass das Handy aus dem unverschlossenen Fahrzeug gestohlen wurde. Personen, die Hinweise zur Tat oder zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzen.

