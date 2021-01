Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenlaube

Schmalkalden (ots)

Im Zeitraum vom 09. bis zum 15. Januar diesen Jahres kam es in Schmalkalden in der Schlossgartenstraße zum Einbruch in einer Gartenlaube in der Gartenanlage "Queste". Durch unbekannte Täter wurde die Tür aufgebrochen und Elektrowerkzeuge entwendet. Personen, die Hinweise zur Tat oder zu dem Täter machen können werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

