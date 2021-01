Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebe im Klinikum Meiningen

Meiningen (ots)

Am 15.01. meldete sich eine Bürgerin aus Meiningen, welche für mehrere Tage im Klinikum Meiningen zur Behandlung war. In diesem Zeitraum wurde ihr durch einen unbekannten Täter Geld gestohlen, welches sie im Nachtisch aufbewahrte. Laut Aussage des Pflegepersonales kam es in der Vergangenheit schon mehrfach zu solchen Vorfällen.

