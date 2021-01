Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe ertappt

Suhl (ots)

Ein Ladendetektiv beobachtete Donnerstagabend zwei Männer, die sich sehr auffällig in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedrich-König-Straße in Suhl verhielten. Er sprach die Männer an, weil er einen Diebstahl vermutete und alle begaben sich in sein Büro. Die Polizei wurde hinzugerufen und die Beamten fanden bei der Durchsuchung der Männer zwar kein Diebesgut aus diesem, dafür aber mehrer Waren, die aus anderen Geschäften entwendet worden waren. Die Männer erhalten nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

