Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß beim Abbiegen

Bad Liebenstein (ots)

Ein 84-jähriger VW-Fahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Eisenacher Straße in Bad Liebenstein und wollte nach links in die Erbsengasse einbiegen. Dabei schnitt er die Fahrspur einer 40-jährigen Skoda-Fahrerin, die von der Erbsengasse in die Eisenacher Straße abbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem niemand verletzt wurde, aber ein Schaden von ca. 5.000 Euro entstand.

