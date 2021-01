Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tür eingetreten

Schleusingen (ots)

Ein 22-jähriger Mann trat Mittwochabend die Wohnungstür eines Bekannten in einem Mehrfamilienhaus auf dem Markt in Schleusingen ein. In der Wohnung wartete er anschließend auf den Inhaber, den er privat kennt. Als dieser nach Hause kam, forderte er den 22-Jährigen auf, seine Wohnung zu verlassen, was prompt umgesetzt wurde. Vor dem Haus warteten nun beide auf den bereits alarmierten Streifenwagen. Als die Beamten die Identität des Türeintreters feststellen wollten, holte dieser seinen Ausweis heraus und zog mit diesem ein Zipptütchen mit Betäubungsmitteln aus der Tasche. Der junge Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

