Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Doch nicht angehalten

Springstille (ots)

Ein 57-jähriger Mann fuhr Dienstagmittag gegen 11:35 Uhr von Schmalkalden nach Steinbach-Hallenberg. Im Ort Springstille standen, bedingt durch den Schneefall, mehrere Lastwagen auf der Straße und kamen nicht weiter. Der VW-Fahrer fuhr an diesen vorbei, musste aber zwischenzeitlich zwischen zwei stehende LKW einscheren, weil Gegenverkehr kam. In diesem Moment fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer von hinten am VW vorbei und touchierte die linke Fahrzeugseite. Beide Autofahrer stiegen kurz aus und begutachteten die Schäden. Sie vereinbarten, ein Stück weiter zu fahren und an einer geeigneten Stelle die persönlichen Daten auszutauschen. Der 57-Jährige hielt am Treffpunkt, der Unbekannte fuhr jedoch einfach weiter. Das Auto des Flüchtigen hat einen Schaden im Bereich der rechten Heckseite. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell