Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit hohem Sachschaden und einer schwer verletzten Person

Dietlas (ots)

Ein 23-jähriger VW-Fahrer befuhr Montagmorgen die Strecke von Dietlas in Richtung Menzengraben. In einer Linkskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lastwagen, der Autos transportierte, zusammen. Der Laster prallte anschließend noch in die Leitplanke. Der 60-jährige Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von Kameraden der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der VW-Fahrer blieb hingegen unverletzt. Ein Gesamtschaden von ca. 400.000 Euro entstand. Die Fahrbahn war wegen der aufwendigen Bergung für fast 15 Stunden voll gesperrt.

