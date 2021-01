Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aquarium undicht

Suhl (ots)

Weil Wasser durch die Decke in die eigene Wohnung drang, meldete sich ein 89-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichser Straße in Suhl Montagabend bei der Polizei. Die informierte parallel die Feuerwehr und die Kameraden stellten fest, dass das Aquarium einer Frau, zwei Etagen über der Wohnung des Seniors, undicht war und auslief. Das Corpus Delicti wurde abgedichtet und die Feuerwehrmänner konnten abrücken.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell