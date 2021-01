Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Wasungen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit von 9:45 Uhr bis 9:55 Uhr einen VW, der auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Meininger Straße in Wasungen geparkt war. Ohne sich um den Schaden an der hinteren Stoßstange zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen notieren und übergab es dem Geschädigten. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell