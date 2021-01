Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ortsschild entwendet

Unterrohn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich in der Zeit von Samstag bis Sonntag am Ortsschild von Unterrohn in der Salzunger Straße zu schaffen. Er entfernte das gesamte Schild mit Betonfuß und Rohr und schleifte es anschließend etwa 50 Meter weit über eine Wiese. Dort entfernte er das Schild selbst aus der Einfassung, nahm dies mit und ließ den Rest zurück. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kontaktbereichsbeamten oder unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

