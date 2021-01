Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versammlung unter dem Motto: "Ethik, oder Coronamoral?"

Suhl (ots)

Am 11.01.2021 um 18:00 Uhr fand auf dem Marktplatz in Suhl eine Versammlung unter dem Motto: " Ethik, oder Coronamoral?" statt. An der Versammlung nahmen 58 Personen teil. Die Versammlung verlief störungsfrei und wurde um 19:23 Uhr seitens der Teilnehmer ohne Vorkommnisse beendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell