Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

KühndorfKühndorf (ots)

Ein Autofahrer beschädigte am Sonntag in der Zeit von 13:15 Uhr bis 16:30 Euro einen Seat, der auf einem Parkplatz in der Dolmarstraße in Kühndrof abgestellt war. Anschließend verließ der Unfallfahrer, trotz mehrerer Hinweise von Zeugen, die Unfallstelle unerlaubt. Das Kennzeichen wurde notiert und der Polizei übermittelt. Die Ermittlungen zum Unfallflüchter dauern an.

