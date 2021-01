Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Ausgangsbeschränkung verstoßen

HildburghausenHildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten am Sonntag kurz vor Mitternacht einen 23-jährigen Radfahrer in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen. Er konnte den Polizisten keine dringenden Gründe aufzeigen, weshalb er gegen die bestehende Ausgangsbeschränkung verstieß. Da der Mann keinerlei Papiere mit sich führte, durchsuchten die Beamten den 23-Jährigen und seinen Rucksack. Darin fanden sie eine Geldkarte, die ihm nicht gehörte und Betäubungsmittel. Zudem war er mit einem Fahrrad unterwegs, an dessen Rahmennummer manipuliert wurde. Das Zweirad wurde sichergestellt und der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zusätzlich erhält er eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

