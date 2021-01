Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit hohem Schaden

Zella-MehlisZella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Samstagnacht bis Sonntagmorgen einen PKW, der in einer Parklücke vor einem Haus im Grenzweg/Anspelstraße in Zella-Mehlis geparkt war. Der Schaden erstreckt sich über die gesamte linke Fahrzeugseite. Zudem fanden die Beamten einige Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeuges am Unfallort. Der Unbekannte hinterließ ca. 7.000 Euro Sachschaden und flüchtete unerlaubt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

