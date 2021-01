Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Einbrüche in einer Straße

SuhlSuhl (ots)

Ein unbekannter Einbrecher machte sich in der Nacht zum Sonntag an insgesamt drei Häusern in der Heinrichser Straße in Suhl zu schaffen. Er brach in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und verursachte etwa 200 Euro Sachschaden, entwendet wurde nichts. Weiter ging es auf der Einbrechertour in ein weiteres Mehrfamilienhaus. Auch dort hebelte er einen Kellerverschlag im Gemeinschaftskeller auf und entwendete eine Feuerwerksbatterie im Wert von ca. 100 Euro. Zudem machte sich der Einbrecher an einem Wohnhaus in derselben Straße zu schaffen. Er brach die Eingangstür auf und begab sich im Inneren direkt zu den Räumlichkeiten einer Praxis, um dort sämtliche Schränke zu durchwühlen. Außerdem begab er sich in den Kellerraum und durchsuchte dort ebenfalls alles. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell