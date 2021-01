Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räuberischer Ladendiebstahl

SuhlSuhl (ots)

Aus einem Ladendiebstahl entwickelte sich am Samstag gegen 18:45 Uhr in einem Supermarkt in der Würzburger Straße ein räuberischer Diebstahl. Die zwei Ladendiebe steckten Waren im Wert von ca. 85 Euro unter ihre Jacke und zahlten zunächst an der Kasse Waren von geringem Wert. Als die 24- und 29- jährigen Männer die Filiale verlassen wollten, wurden sie durch einen Mitarbeiter angesprochen. Der 24-jährige schubste einen Mitarbeiter von sich weg und flüchtete mit Beute in unbekannte Richtung. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Dieb wenige Zeit später gestellt werden. Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide Täter wieder entlassen.

