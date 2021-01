Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht -

SuhlSuhl (ots)

Im Zeitraum vom 08.01.2021, 20:00 Uhr bis 09.01.2021, 09:30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in Suhl. Der Unfallflüchtige befuhr mit einem bisher unbekannten Fahrzeug die Tschaikowskistraße in Richtung Am Lautenberg. In einer Rechtskurve kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Es entstand Sachschaden von ca. 250 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Suhl in Verbindung zu setzen.

