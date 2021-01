Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb erwischt

SuhlSuhl (ots)

Ein Mann ist am Freitagmittag in der Friedrich- König-Straße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Der 49-jährige versteckte Waren in seinem Rucksack und versuchte den Laden zu verlassen. Ein Mitarbeiter beobachtete ihn dabei und hielt ihn fest. Bei der Durchsuchung durch die Beamten wurden Waren im Wert von 9 Euro gefunden. Der Mann kann mit einer Strafanzeige rechnen. Ein Hausverbot in dem betroffenen Laden dürfte ebenfalls sicher sein.

