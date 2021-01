Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen am Steuer

BreitungenBreitungen (ots)

Am Samstag, dem 09.01.2021, führten Beamte der Polizei Meiningen in den Abendstunden eine Verkehrskontrolle in Breitungen durch. Bei einem 41-jährigen Mann wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Anzeige waren die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell