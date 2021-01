Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW kam von Fahrbahn ab

UntermaßfeldUntermaßfeld (ots)

Am Freitag, den 08.01.2021, kam es um 05:30 Uhr in der Straße Hopfengarten in Untermaßfeld zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam eine 57-jährige Frau mit ihrem PKW ins Schleudern. Das Fahrzeug schleuderte von der Fahrbahn und landete auf der Seite. Ein auf dem Weg zum Dienst befindlicher Polizeibeamter befreite die Frau aus ihrem Fahrzeug und leistete Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Die Frau kam leicht verletzt ins Klinikum nach Meiningen.

