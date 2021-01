Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falschgeld im Supermarkt

WasungenWasungen (ots)

Am Freitag, dem 08.01.2021, staunte eine 69-jährige Frau nicht schlecht, als sie in einem Supermarkt in Wasungen bezahlen wollte. Der Geldschein den sie verwenden wollte, stellte sich als Falschgeld heraus. Der Schein wurde durch die Beamten der Polizei Meiningen sichergestellt. Zur Herkunft des Gelscheins laufen die Ermittlungen.

