Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

MeiningenMeiningen (ots)

In der Nacht vom Freitag, dem 08.01.2021, auf Samstag, dem 09.01.2021, beschädigten bislang unbekannte Täter die Außenspiegel von zwei in der Innenstadt von Meiningen abgestellten Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen die Hinweise auf die möglichen Täter geben können, werden gebeten sich an die zuständige Polizei in Meiningen zu wenden.

