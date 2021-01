Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht Goßmannsrod

HildburghausenHildburghausen (ots)

Am 08.01.2021 befuhr ein 63-jähriger Fahrer mit seinem Pkw BMW die L 1136 aus Brünn kommend in Richtung Goßmannsrod. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn kam er in der S-Kurve ortseingangs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Trotz entstandenen Schadens an der Leitplanke und an seinem Pkw setzte er die Fahrt anschließend unerlaubt fort. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte der Pkw an der Halteranschrift festgestellt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 8.000,- Euro geschätzt. Eine Anzeige wegen Unfallflucht wurde gefertigt.

