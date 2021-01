Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsinsel übersehen

BrünnBrünn (ots)

Ein 59-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr Donnerstagabend die Bundesstraße 281 von Brünn in Richtung der Bundesstraße 89. Am Kreisverkehr übersah der Mann die Verkehrsinsel und fuhr geradeaus über diese. Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste, der Fahrer blieb hingegen unverletzt.

