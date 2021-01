Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Straße gerutscht

HildburghausenHildburghausen (ots)

Ein 28-jähriger Opel-Fahrer befuhr Mittwochmorgen die Dammstraße von Hildburghausen in Richtung Birkenfeld. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn kam er nach links von der Straße ab und prallte erst an einen Hydranten und danach an einen Baum. Am Fahrzeug entstand Sachschaden und auch der Hydrant hielt dem Aufprall nicht Stand. Es trat jedoch kein Wasser aus. Der 28-jährige Fahrer blieb unverletzt.

