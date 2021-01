Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgängerin schwer verletzt

HildburghausenHildburghausen (ots)

Ein 74-jähriger Mann befuhr Mittwochmittag die Coburger Straße in Hildburghausen und bog von dieser nach links in die Birkenfelder Straße ab. Dabei streifte er eine 61-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße bei grüner Ampel überquerte. Die Frau wollte daraufhin die Autotür des Opel öffnen, aber in diesem Moment gab der Fahrer Gas und die 61-Jährige wurde auf die Straße geschleudert. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer erhielt eine Anzeige.

