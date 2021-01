Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tasche aus Fahrzeug gestohlen

SuhlSuhl (ots)

Eine 46-jährige Frau stellte Dienstagnachmittag ihre Handtasche auf den Beifahrersitz ihres Fahrzeuges, welches auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße in Suhl geparkt war. Anschließend brachte sie ihren Einkaufswagen zurück und ließ ihren PKW unverschlossen. Diese Situation nutzte ein bislang unbekannter Täter und entwendete die Tasche samt Geldbörse, Handy und anderer Dinge. Der Täter wurde wir folgt beschrieben. - männlich, - südländisches Aussehen, - 180 bis 190 Zentimeter groß - sehr dünne, hagere Figur, - dunkle Haare und - er führte eine Papiertüte bei sich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden. Die Polizei bitte zudem, stets auf Ihre persönlichen Sachen Acht zu geben. Lassen Sie Wertvolles nie unbeaufsichtigt. Diebe nutzen jede Gelegenheit, um sich zu bereichern.

