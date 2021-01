Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Taschendieb erwischt

Zella-MehlisZella-Mehlis (ots)

Wirklich viel Glück hatte eine 77-jährige Frau, als sie Dienstagmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Industriestraße in Zella-Mehlis einkaufen war. Sie ließ ihren Einkaufsbeutel kurz unbeaufsichtigt und diesen Moment nutzte ein Dieb, um ihr Portemonnaie zu entwenden. Doch Mitarbeiter sahen die Tat über die Videoüberwachung und konnten den Handtaschendieb noch im Geschäft stellen und der Seniorin ihr Hab und Gut übergeben. Die Polizei bittet eindringlich, stets ein wachsames Auge auf die persönlichen Habseligkeiten zu werfen. Diebe nutzen jede Möglichkeit, um sich an Ihrem Eigentum zu bereichern.

