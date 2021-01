Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuch, hochwertige Parfums zu entwenden scheiterte

Ein bislang unbekannter Mann und seine weibliche Begleitung betraten Montagnachmittag eine Drogerie im Steinweg in Suhl und befüllten einen mitgebrachten Rucksack mit Parfums im Wert von über 1.000 Euro. Angestellte bemerkten den Diebstahl und versuchten die Täter im Eingangsbereich zu stoppen. Nachdem die Unbekannten die Mitarbeiterinnen weggestoßen hatten, flüchteten sie in Richtung Markt. Beschrieben werden konnten beide wie folgt. Täter1: - männlich, - südländisches Aussehen, - schwarze nach hinten gegelte Haare und - schwarze Jacke. Täter2: - weiblich, - südländisches Aussehen, - korpulente Figur, - ca. 175 Zentimeter groß, - schwarze Haare, - schwarze Jacke und schwarze Hose. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

