Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe

SuhlSuhl (ots)

Der Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäftes in der Friedrich-König-Straße in Suhl beobachtete Montagabend drei Männer, wie diese trotz bestehenden Hausverbotes die Geschäftsräume betraten, Waren aus den Regalen entnahmen und in der Hose von einem der Männer versteckten. Auf den Diebstahl und den Hausfriedensbruch hin angesprochen gingen die Diebe mit dem Detektiven in das Büro und gaben das Diebsgut zurück. Eine Anzeige war die Folge.

