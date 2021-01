Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Einbruch Mopedteile entwendet

BreitungenBreitungen (ots)

Unbekannte Einbrecher begaben sich in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagabend auf das Grundstück einer Zweiradfirma in der Straße "Grumbach" in Breitungen. Sie zerschnitten dafür den Maschendrahtzaun und verschafften sich anschließend Zutritt zu einer Schrauberhalle. Aus dem Inneren entwendeten sie neben Mopedmotoren auch weitere Anbauteile für Zweiräder im Gesamtwert von ca. 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

