Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Automat beschädigt

HildburghausenHildburghausen (ots)

Unbekannte brachten in einen Zigarettenautomaten in der Unteren Marktstraße in Hildburghausen einen unbekannten, übel riechenden Stoff ein. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Samstag. Die Betreiberfirma kam vor Ort und der Mitarbeiter sah, dass es bis auf die Sachbeschädigung im Ausgabeschacht keine weiteren Beschädigungen gab. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell