Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörsendiebstahl

SuhlSuhl (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des 31.12.2020 wurde einer 81-jährigen aus dem Einkaufswagen in einem Verbrauchermarkt in der Suhler Würzburger Straße die Geldbörse entwendet. Diese hatte sie kurz unbeaufsichtigt gelassen.

