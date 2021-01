Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer

MeiningenMeiningen (ots)

Am 30.12.2020 um 23.40 Uhr fiel den Beamten im Steinweg in Meiningen ein Radfahrer auf, welcher den Gehweg befuhr und eine schwankende Fahrweise an den Tag legte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,90 Promille festgestellt. Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt unterbunden.

