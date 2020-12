Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vater und Sohn vermisst

BauerbachBauerbach (ots)

Bereits am 19.12.2020 verließ der 44-jährige Dennis Penquitt aus Bauerbach gemeinsam mit seinem 5-jährigen Sohn Karl Anton Penquitt gegen 13:30 Uhr sein zu Hause in unbekannte Richtung. Beide fuhren mit einem blauen Suzuki Jimny (MGN-KN 10) davon. Der Grund für das Verschwinden ist bislang nicht geklärt. Die Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen haben bisher sämtliche Kontaktadressen abgeprüft, konnten aber den Aufenthaltsort der beiden Vermissten nicht in Erfahrung bringen. Mit dem Einverständnis der Familie wird nun die Öffentlichkeit gebeten, bei der Suche nach dem 5- und dem 44-Jährigen zu unterstützen. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der abgebildeten Personen geben? Wem ist das Fahrzeug aufgefallen? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

