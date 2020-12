Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörse entwendet

SuhlSuhl (ots)

Eine 78-jährige Frau begab sich Dienstagmittag in ein Lebensmittelgeschäft in der Würzburger Straße in Suhl. Auf bislang unbekannte Art und Weise entwendete ein Dieb während des Einkaufes die Geldbörse der Dame und verursachte so einen Sachschaden von über 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Taschendieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Wertgegenstände, wie Geldbörse oder Mobiletelefon, unbeaufsichtigt im Einkaufskorb zu belassen. Selbst ein kurzer Augenblick reicht potentiellen Dieben aus, sich Ihres Eigentums zu bemächtigen. Tragen Sie auch stets Ihre Handtasche nah am Körper und den Verschluss zum Körper hingewandt. Achten Sie auf Ihr Hab und Gut!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell