Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Vereinsheim

VeilsdorfVeilsdorf (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntagvormittag bis Montagnachmittag in das Funktionsgebäude eines Sportvereins in der Hetschbacher Straße in Veilsdorf ein. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten mehrere Schlüssel. Im Außenbereich sprühten sie einen Schriftzug in schwarzer Farbe auf. Ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell